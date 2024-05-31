2024 yılının aydınlatma trendleri

2024 yılının aydınlatma trendleri
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

2024 yılının en çok tercih edilen ev aydınlatma trenleri ortaya çıktı. Dümdüz bir aydınlatma veya gösterişli aydınlatma tarzı ikileminde ikisini de tercih etmeyenler için 2024 yılında öne çıkan aydınlatma trendi belli oldu.

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2024 yılının aydınlatma trendleri 1

Evlerimizin en göze çarpan unsurlarından birisi de aydınlatma tarzıdır. Eve girer girmez dikkatleri üzerine çeken aydınlatma tarzı evin havasını değiştiren yegane unsurlar listesinde başları çekiyor. Mekanların aydınlatılmasının yanı sıra kimliklerinin de belirlenmesinin en önemli parçalarından birisi aydınlatma tarzıdır.

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2024 yılının aydınlatma trendleri 2

Tam da noktada sanatsal, organik tarzlar Retro etkilerin izini süren en güncel tasarımlar uzun ömürlü malzeme ve yüksek teknolojiler ile yepyeni bir mana taşıyor.

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2024 yılının aydınlatma trendleri 3

Bu aşamada karşımıza Natüralist aydınlatmalar çıkıyor. Sisal, bambu, masif ahşap gibi malzemelerin liderliğini ettiğini doğal tasarımlar enerji tasarrufu yöntemleri ide de yepyeni bir rota çiziyor.

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2024 yılının aydınlatma trendleri 4

Aydınlatmalarda renkli bir dönüşüm hikayesini başlatıyor. Şaşırtan tonlara ev sahipliği yapan tasarımlar yaşam alanlarının adeta her metrekaresine dinamizm getirmeye hazırlanıyor.

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2024 yılının aydınlatma trendleri 5

2024 yılı minimalist ve çağdaş tasarımların ön plana çıktığı bir dönemi işaret ediyor. Bu sene daha çok doğal ve sürdürebilir malzemelerin kullanılması ile birlikte akıllı aydınlatma sistemleri ile de birlikte revaçta olduğu aşikar.

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2024 yılının aydınlatma trendleri 6

Bununla beraber Retro tarz ve vintage dokunuşların modern tasarımlar ile birlikte harmanlanması ile beraber geçmişten ilham alan tasarımların hayatımızda önemli bir yere geleceği konuşuluyor.

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2024 yılının aydınlatma trendleri 7

Örneğin apliklerde zarif ve sade çizgilerin tercih edilmesi ile birlikte doğal malzemelerin kullanılması ile organik olan formlar da popülerlik kazanıyor. Avizelerde ise büyük ve gösterişli ürünle yerine daha sade ve ince ürünler tercih ediliyor.

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2024 yılının aydınlatma trendleri 8
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