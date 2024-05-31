2024 yılının aydınlatma trendleri

Evlerimizin en göze çarpan unsurlarından birisi de aydınlatma tarzıdır. Eve girer girmez dikkatleri üzerine çeken aydınlatma tarzı evin havasını değiştiren yegane unsurlar listesinde başları çekiyor. Mekanların aydınlatılmasının yanı sıra kimliklerinin de belirlenmesinin en önemli parçalarından birisi aydınlatma tarzıdır.
Tam da noktada sanatsal, organik tarzlar Retro etkilerin izini süren en güncel tasarımlar uzun ömürlü malzeme ve yüksek teknolojiler ile yepyeni bir mana taşıyor.
Bu aşamada karşımıza Natüralist aydınlatmalar çıkıyor. Sisal, bambu, masif ahşap gibi malzemelerin liderliğini ettiğini doğal tasarımlar enerji tasarrufu yöntemleri ide de yepyeni bir rota çiziyor.
Aydınlatmalarda renkli bir dönüşüm hikayesini başlatıyor. Şaşırtan tonlara ev sahipliği yapan tasarımlar yaşam alanlarının adeta her metrekaresine dinamizm getirmeye hazırlanıyor.
2024 yılı minimalist ve çağdaş tasarımların ön plana çıktığı bir dönemi işaret ediyor. Bu sene daha çok doğal ve sürdürebilir malzemelerin kullanılması ile birlikte akıllı aydınlatma sistemleri ile de birlikte revaçta olduğu aşikar.
Bununla beraber Retro tarz ve vintage dokunuşların modern tasarımlar ile birlikte harmanlanması ile beraber geçmişten ilham alan tasarımların hayatımızda önemli bir yere geleceği konuşuluyor.
Örneğin apliklerde zarif ve sade çizgilerin tercih edilmesi ile birlikte doğal malzemelerin kullanılması ile organik olan formlar da popülerlik kazanıyor. Avizelerde ise büyük ve gösterişli ürünle yerine daha sade ve ince ürünler tercih ediliyor.