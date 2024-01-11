2024'te dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Independent’ta yer alan habere göre, 2024 yılı için dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu. İlk kez 6 ülke zirveyi paylaştı.

Ülkelerin seyahat belgelerini vizesiz ya da havalimanı vizesiyle kaç noktaya erişim sağladıklarına göre puanlayan Henley Pasaport Endeksi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yayınlandı.

ZİRVEYİ 6 ÜLKE BİRDEN PAYLAŞTI

5 yıldır zirvede tek başına lider bulunan Japonya'ya Fransa, Almanya, İtalya, Singapur ve İspanya da eklenerek listenin başında 6 ülke birden yer aldı.

6 ülkenin hepsi de dünya çapında 227 noktadan 194'üne vizesiz erişim sağlıyor.

İkinci sırada ise Finlandiya ve İsveç’in yanına Güney Kore eklendi. Güney Kore 193 noktaya vizesiz seyahatle listedeki yerini aldı.

192 noktaya vizesiz seyahatle 4 Avrupa ülkesi 3.sırayı paylaştı: Avusturya, Danimarka, İrlanda ve Hollanda.

Birleşik Krallık ise bu yıl iki basamak birden yükselerek Belçika, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz'le birlikte 4. Sırayı paylaştı. Bu ülkeler 191 noktaya vizesiz seyahat sağlıyorlar.

5.sırada ise 190 ülkeye vizesiz erişim sunan Yunanistan, Malta ve İsviçre bulunuyor.

188 noktaya erişim sağlayan ABD, 7. sıradaki yerini korudu.

TÜRKİYE’NİN SIRALAMASI DA BELLİ OLDU

Listenin başındaki ülkeler bu şekildeyken Türkiye’nin sıralamadaki yeri de belli oldu. Türk pasaportuyla vizesiz seyahat edilebilen ülke sayısı 118’e yükselirken, Türkiye sıralamada kendisine 52.sırada yer bulabildi.

2023 yılında ise Türkiye 53.sırada yer alırken, 116 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyordu.

EN GÜÇSÜZ PASAPORTLAR LİSTESİ DE BELLİ OLDU

Öte yandan dünyanın en güçsüz pasaportları listesi de belli oldu.

Vize almadan yalnızca 28 noktaya seyahat edebilen Afganistan en güçsüz pasaport olarak yer aldı.

Onları; Suriye, Irak, Pakistan ve Yemen takip ediyor.

Henley Pasaport Endeksi, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) resmi verileri kullanılarak oluşturuldu. İşte en güçlü ve en güçsüz pasaportlar listesi…

İŞTE 2024'ÜN EN GÜÇLÜ 10 PASAPORTU;

1. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Singapur, İspanya (194 noktaya vizesiz seyahat)

2. Finlandiya, Güney Kore, İsveç (193 noktaya vizesiz seyahat)

3. Avusturya, Danimarka, İrlanda, Hollanda (192 noktaya vizesiz seyahat)

4. Belçika, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, BK (191 noktaya vizesiz seyahat)

5. Yunanistan, Malta, İsviçre (190 noktaya vizesiz seyahat)

6. Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Polonya (189 noktaya vizesiz seyahat)

7. Kanada, Macaristan, ABD (188 noktaya vizesiz seyahat)

8. Estonya, Litvanya (187 noktaya vizesiz seyahat)

9. Letonya, Slovakya, Slovenya (186 noktaya vizesiz seyahat)

10. İzlanda (185 noktaya vizesiz seyahat)

2024'ÜN EN GÜÇSÜZ 10 PASAPORTU;

1. Afganistan (28 noktaya vizesiz seyahat)

2. Suriye (29 noktaya vizesiz seyahat)

3. Irak (31 noktaya vizesiz seyahat)

4. Pakistan (34 noktaya vizesiz seyahat)

5. Yemen (35 noktaya vizesiz seyahat)

6. Somali (36 noktaya vizesiz seyahat)

7. Libya, Nepal, Filistin Toprakları (40 noktaya vizesiz seyahat)

8. Bangladeş, Kuzey Kore (42 noktaya vizesiz seyahat)

9. Eritre, Sri Lanka (43 noktaya vizesiz seyahat)

10. İran, Lübnan, Nijerya, Sudan (45 noktaya vizesiz seyahat)