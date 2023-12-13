2024'te mutlaka katılmanız gereken teknoloji etkinlikleri

Bu yıl olduğu gibi, 2024 yılında da bazı teknoloji etkinlikleri geleneksel olarak düzenlenmeye devam edecek.

Bu etkinliklere doğrudan katılım olmasa bile, internet aracılığıyla çevrimiçi katılabilir ve kişisel gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz.

İşte 2024 yılında keşke katılabilsem dediğiniz teknoloji etkinlikleri:

- CES (Consumer Electronics Show): Her yıl Las Vegas'ta düzenlenen bu etkinlik, tüketici elektroniği alanındaki en yeni ürünleri ve teknolojileri sergiler. Burada akıllı ev sistemlerinden yapay zekâ ve robot teknolojilerine, otonom araçlardan giyilebilir cihazlara kadar geniş bir ürün yelpazesiyle karşılaşmak mümkün.

- Mobile World Congress (MWC): Mobil teknoloji dünyasındaki en önemli etkinliklerden biri olan MWC, geniş bir yelpazedeki mobil teknoloji gelişmelerini kapsar. Dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörleri, cihaz üreticilerini, teknoloji sağlayıcılarını, satıcıları ve içerik sahiplerini temsil eden yöneticileri bir araya getiren bir konferanstır.

- Web Summit: Dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji, girişimcilik ve inovasyon konularında lider isimleri bir araya getiren büyük çaplı bir konferanstır. Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen yıllık bir teknoloji konferansı olan Web Summit, 2009 yılında Paddy Cosgrave, David Kelly ve Daire Hickey tarafından kurulmuştur. İlk olarak 2016 yılına kadar Dublin, İrlanda'da düzenlendi ve daha sonra kalıcı olarak Lizbon'a taşındı.

- TechCrunch Disrupt: Bu etkinlik, girişimcilik, inovasyon ve yeni teknoloji trendleriyle ilgilenenler için özellikle ilgi çekicidir. Girişimcilerin sahne alarak projelerini tanıttığı bir platform sunar.

- Google I/O, Apple WWDC, Microsoft Build: Bu büyük teknoloji şirketlerinin yıllık geliştirici konferansları, şirketlerin gelecek planlarını ve yeni ürünleri duyurdukları önemli etkinliklerdir.