2024'ün öne çıkan filmleri

Do Not Expect Too Much from the End of the World

Radu Jude'nin "Do Not Expect Too Much from the End of the World" filmi, geç kapitalizm dönemini ve onun toplumsal yıkıcı etkilerini derinlemesine keşfe çıkıyor. Jude, gerçek insanları ve olayları filmine dahil ederek, kapitalizmin sonlarına yaklaşan dönemin etkilerini absürd bir şekilde sunuyor. Film, izleyiciyi sürekli bir tükenmişlik duygusu ve aşırı uyarım hissiyle sarar. Hem karanlık hem de komik olan bu film, çağdaş sinemanın en ilginç örneklerinden biri.