2024'ün öne çıkan filmleri

The Beast

Bertrand Bonello'nun son yapımı olan bu film, Henry James'in 1903 tarihli romanı "The Beast in the Jungle"dan esinleniyor. Ancak Bonello, bu eseri sadece tematik bir köprü olarak kullanarak daha geniş bir anlatı evreni oluşturmuş. 1910, 2014 ve 2044 yıllarında geçen üç farklı hikaye, izleyiciyi farklı zaman dilimlerinde yalnızlık, korku ve kendine zarar verme temaları etrafında derinlemesine düşündürüyor. Film, James'in dönemine özgü Paris kostüm dramalarını andıran ilk bölümden sonra, modern toplumsal sorunları, özellikle de yapay zeka ve "incel" kültürünü işleyerek izleyiciyi sarsıyor. Farklı türler ve melodramatik bir mizah anlayışıyla dolu olan bu yapım, Bonello’nun cesur bir deney olarak dikkat çekiyor.