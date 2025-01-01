2024'ün öne çıkan filmleri

Furiosa
George Miller, “Furiosa: A Mad Max Saga” filmiyle, “Mad Max: Fury Road”un öncesine dair müthiş bir hikaye sunuyor. Ancak, bu film sadece “Fury Road”u hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda kendine has bir aksiyon dalgası yaratıyor. Filmin başrolünde Anya Taylor-Joy’un yer aldığı Furiosa, post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalma mücadelesini anlatırken, aksiyon sahneleri ve sürükleyici temposuyla dikkat çekiyor. Miller’ın filmi, sürükleyici anlatımıyla izleyiciyi içine çekerken, yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle sinema dünyasında büyük bir etki yaratıyor. “Furiosa”, mad max evrenine farklı bir bakış açısı getirirken, aksiyon sinemasının da son yıllarda nereye evrildiğini gözler önüne seriyor. Bu film, sinemada gerilim ve aksiyon severler için kesinlikle kaçırılmaması gereken bir yapım.