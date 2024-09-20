İzmir'in incisi: İlyas Bey Cami

İlyas Bey Camii, İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan ve tarihi dokusuyla dikkat çeken önemli bir yapıdır. Anadolu’daki İslam mimarisinin değerli örneklerinden biri olarak kabul edilen bu cami, bulunduğu çevredeki tarihî atmosferi tamamlayan bir yapıya sahiptir. Hem mimari özellikleri hem de geçirdiği restorasyonlarla cami, bugün yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Peki, İlyas Bey Camii’nin geçmişi nedir? Kim tarafından inşa ettirildi ve hangi mimari unsurları barındırıyor? Bu yazıda, İlyas Bey Camii’nin tarihine, mimarisine ve restorasyon süreçlerine odaklanacağız.