Amstetten Urban Art Festival ziyaretçileri mest etti

Bu görüş, Monza'da (İtalya) çok sayıda benzersiz tablo çizmiş olan İtalyan sanatçı Mariano Bottoloti'nin eserlerine özellikle hayran olan Neuhofen'den Erwin ve Sabine Zlabinger tarafından da paylaşılıyor.
Sanatçı ve sanat eleştirmeni Erwin Zlabinger, İtalyan sanatçı Mariano Bottoloti'nin eserleri hakkında "Bu şekilde resim yapabiliyorsanız, çok fazla hayal gücüne ve olaylara belirli bir bakış açısına sahip olmanız gerekir" yorumunda bulundu.
Amstetten'deki festivale ilk kez katılan Hindistanlı Limnesh Agustine ve Jincy Babu'nun 3D sanatı da festivalde öne çıkan eserlerden oldu.
Eşiyle birlikte hobi olarak 3 boyutlu sanat üzerinde çalışan pilot Jincy Babu, "Burayı seviyorum, son zamanlarda Almanya'da çok seyahat ediyorum, Amstetten ve Avusturya'nın benim için özel bir anlamı var" diyor.
Gelecek nesil sanatçılar da Cumartesi günü bir grafiti atölyesinde benzersiz eserlerin yaratıldığı bir ortamda ellerini deneme fırsatı buldu. Pazar günü, bazen öğle yemeğinden önce bitmiş sanat eserleri hakkında gerçek bir izlenim edinebiliyordunuz, ancak birçok kişi 33°'nin üzerindeki sıcaklıklarda akşam saatlerine kadar çalışıyordu!
Project Thor Design'dan Lukas Friedl "Geçen yıl da oradaydık, bu yıl transformatör evi özel bir eser olarak öne çıktı" diyor.
Cumartesi günü saat 15.00'ten itibaren DJ Max Van Gaal, katılımcıları eğlendiren bir performans sergiledi.
Sokak Yemekleri Festivali'nin de hemen yakında gerçekleştirdiği etkinlikte ziyaretçiler coşkulu zamanlar geçirdi.
Katılımcılar Amstetten'den Manuela Prachner ve Peter Nefischer gibi dünya çapında şeflerin bulunduğu bir gastronomi gezisine de katılma şansı yakaladılar.
Dünyanın dört bir yanından gelen yaşlı ve genç sanatçılar aşırı sıcaklar altınsa saatler boyunca eserlerini tamamlamak için çaba gösterdiler.
Kent konseyi tarafından kendilerine gösterilen yerlerde sanatlarını icra eden sanatçılar, festival sayesinde hayranlarıyla da buluşma şansı yakaladılar.
Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nden öğrencilerin de yeteneklerini sergiledikleri festival, her yıl farklı bir tema ile sokak sanatı severlerin karşısına çıkıyor.
Amstetten Urban Art Festival, Avusturya'nın Amstetten kentinde her yıl düzenlenen ve giderek büyüyen bir sanat etkinliği olarak öne çıkıyor.
Festival, sokak sanatı ve grafiti tutkunlarını bir araya getirerek şehri devasa bir açık hava sanat galerisine dönüştürmeyi hedefliyor.
Festival, sanatın toplum üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ve toplulukları bir araya getirme gücüne sahip olduğunu kanıtlar. Festival, yerel halkın bir araya gelerek birlikte vakit geçirmesine ve ortak bir kültürel deneyim yaşamasına da olanak tanıyor.
Festivalin ekonomik etkisi de göz ardı edilemez. Festival süresince kente gelen turistler, yerel ekonomiye canlılık katıyor ve yerel işletmeler için adeta bir can simidi görevi görüyor.
Festival ayrıca sanatın herkes için erişilebilir olduğu, farklı kültürlerin ve sanatsal ifade biçimlerinin sergilendiği ve şüphesiz Amstetten'i bir sanat ve kültür merkezi olarak öne çıkartan önemli bir etkinlik olarak kabul ediliyor.
Amstetten Urban Art Festival, her yaştan ve her kesimden insanın katılımına açık, sanatın toplumsal birleştirici gücünü vurgulayan ve Amstetten'in kültürel dokusunu zenginleştiren önemli bir organizasyondur.