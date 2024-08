Quentin Tarantino'nun en iyi 10 filmi

6. Once Upon a Time... In Hollywood

Quentin Tarantino’nun 2019 yapımı Once Upon a Time... In Hollywood, Hollywood’un altın çağında geçen renkli ve nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Bu film, Tarantino’nun sinema tarihine olan tutkusunu ve özlemini yansıtan bir yapım olarak dikkat çekiyor.

Film, 26 Temmuz 2019’da Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girdi ve büyük beğeni topladı. Tarantino'nun sekizinci uzun metrajlı filmi olan bu yapım, 1969 Los Angeles'ında geçiyor ve Hollywood’un parlak günlerine bir bakış sunuyor. Hikaye, bir aktör olan Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) ve dublörü Cliff Booth (Brad Pitt) etrafında dönüyor. Dalton’un kariyerinde yaşadığı düşüş ve Booth’un ona olan desteği, filmin ana temasını oluşturuyor. Ayrıca, filmde Sharon Tate’in (Margot Robbie) hayatına ve Manson Ailesi’nin suçlarına da yer veriliyor.

Film gişede büyük bir başarı elde ederek dünya çapında yaklaşık 377 milyon dolar hasılat yaptı. Tarantino’nun bu filminde başrol oyuncuları Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie etkileyici performanslar sergiledi. DiCaprio’nun Rick Dalton rolü ve Pitt’in Cliff Booth karakteri, büyük övgü aldı. Margot Robbie, Sharon Tate rolüyle dikkat çekti ve filmdeki performansı büyük takdir topladı.

Film, En İyi Film, En İyi Yönetmen (Quentin Tarantino), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Brad Pitt) ve En İyi Özgün Senaryo gibi birçok dalda Oscar adaylığı kazandı. Brad Pitt, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Ayrıca, film Cannes Film Festivali'nde de En İyi Aktör ödülüne layık görüldü. Tarantino'nun sinemadaki ustalığını ve özgün tarzını yansıtan bu yapım, modern sinemanın önemli eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.