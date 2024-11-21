2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Pazarlık bu rakamdan başlayacak

Düzenleme: Kaynak: İHA
2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Pazarlık bu rakamdan başlayacak

Ocak ayının yaklaşması ile birlikte milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammına çevrildi. Kamuoyunda asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar konuşulurken, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantının ardından nihai kararını açıklayacak. İşte gelen son rakamlar.

2025'e sayılı günler kalırken, milyonların gözü belirlenecek yeni asgari ücrete çevrildi. Yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması ile başlayacak.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5 ve hükümet temsilcilerinden 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişilik heyet tarafından belirlenecek. . Görüşmelerde işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

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PAZARLIKLAR YÜZDE 25-35 ARASINDA YAPILACAK

Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulsa da, 2025 asgari ücreti için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor. Kamuoyunun beklentisi üzerine pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor.

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Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:
Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 TL .
Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 TL.
Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 TL .
Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 TL
Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 TL

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