2025 yılı asgari ücret, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

2025 yılına 3 ay kala yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur zamlarının ne kadar olacağı da belli olmaya başladı.

Emeklilerin maaşlarına ilişkin enflasyon farkı konusu belirsizliğini korurken 2025 yılı asgari ücretli ve memurlar ne kadar zam alacağı sorusuna Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun verdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun katıldığı bir canlı yayında enflasyon verileri üzerinden 2025 yılı maaş beklentilerini son veriler ışığında hesapladı.

SEYYANEN ARTIŞ BEKLENMİYOR

Özgür Erdursun, hükümetin enflasyonla mücadele kapsamında düşük maaş stratejesiyle talebi daraltmayı çalıştığını söyledi. 2025 yılında da yüksek enflasyonun faturasının ücretlilere ve emeklilere kesileceğini savunan Özgür Erdursun, "Hükümetin kafasında seyyanen artış yok." diye konuştu.

2025 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Özgür Erdursun, 2025 yılında hem memurlar hem de memur emeklileri için yüzde 10 artış öngördü. Erdursun, SSK ve BAĞ-KUR'lu çalışanlar için beklenen zam oranının yüzde 15 olabileceğini söyledi.

Özgür Erdursun yaklaşık 6,6 milyon asgari ücretli için ise yüzde 20-25 aralığında bir zam olabileceği söyledi. En düşük emekli aylığı için de bir hesaplama yapan Özgür Erdursun en düşük emekli aylığına yüzde 20'lik bir zam gelebileceğini belirtti.

Özgür Erdursun, yüksek enflasyon ve zamlar nedeni ile çalışan ve emekli kesiminin bu zamlardan pek de memnunu kalmayacağını bu nedenle seyyanen artış ve intibak beklentilerinin artacağını belirtti. Özgür Erdursun aynı zamanda plan veya bütçe olmadığı için vatandaşın bu talebinin karşılanamayacağını ifade etti.

Zam oranına göre maaş tutarı tek tek hesaplandı

17.002 TL olan asgari ücret 2025 yılında kaç lira olur?

Yüzde 20 zam olursa 20.402,40 lira

Yüzde 25 zam olursa 21.252,50 lira

Yüzde 30 zam olursa 22.102,60 lira

Yüzde 35 zam olursa 22.952,70 lira

Yüzde 40 zam olursa 23.802,80 lira

Yüzde 45 zam olursa 24.652,90 lira

Yüzde 50 zam olursa 25.503 lira olacak.

12 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 2025'te kaç lira olur?

Yüzde 20 zam olursa 15 bin lira

Yüzde 25 zam olursa 15 bin 625 lira

Yüzde 30 zam olursa 16 bin 250 lira olacak.