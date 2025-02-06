2025 YKS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21-22 Haziran tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) için başvuruların başladığını bildirdi. Başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sınav kapsamında 21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamaya göre 2025-YKS için başvurular, 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer alırken, sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişebilecek. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekecek.

2025 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2025-YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu olacak. Ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ Kılavuzu’nda yer alacak.

Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekecek.

Öte yandan, başvuru sürecine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli aday kardeşlerim, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) başvuru süreci başladı. Başvurularınızı eksiksiz şekilde tamamlamanızı hatırlatır, başarılı bir hazırlık dönemi geçirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı.