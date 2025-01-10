2025'in ilk halka arz onayı Akfen İnşaat'a verildi

SPK'nın yayımladığı haftalık bültenine göre, Kurul, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ'nin satış fiyatını 38,70 liradan 2025'in ilk halka arz başvurusunu onayladı. Akfen İnşaat'ın halka arz tarihi henüz belli olmadı.

AKFEN İNŞAAT HAKKINDA

Akfen İnşaat, Türkiye'nin önde gelen Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modelindeki şehir hastaneleri işletmecileri arasında yer alıyor. Şirket, özellikle KÖİ modelinde faaliyet gösterdiği şehir hastaneleriyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, gayrimenkul, yurt işletmeciliği ve taahhüt alanlarında da önemli çalışmalar yürütmektedir.

İŞLETTİĞİ ŞEHİR HASTANELERİ

Akfen İnşaat’ın işlettiği şehir hastaneleri arasında Isparta Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Şehir Hastanesi yer almaktadır. Bu hastaneler, şirketin sağlık sektöründeki güçlü varlığını pekiştiriyor.

GAYRİMENKUL VE YURT İŞLETMECİLİĞİ ALANINDAKİ FAALİYETLER

Şirketin portföyünde, Ankara’daki Hacettepe Yurt ve Konukevi de bulunmaktadır. Gayrimenkul alanında ise, Ankara'da İncek Loft projesi ve Romanya'da Romanya Villa projeleri yer almaktadır. Bu projeler, şirketin gayrimenkul sektöründeki çeşitliliğini ve uluslararası alandaki etkisini göstermektedir.

SPK'NIN DİĞER KARAR, ONAY VE CEZALARI

SPK, Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ'nin Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ Kira Sertifikaları Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve söz konusu fon paylarının kurul kaydına alınması talebi olumlu karşıladı.

Bir milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200 milyon lira başlangıç sermayeli DK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ünvanlı bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının kuruluşuna izin verildi.

SPK, Hedef Yatırım Bankası AŞ'nin Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde portföy saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmesine onay verdi.

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 Ocak-31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tablolarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda, şirket hakkında idari para cezasının uygulandı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 25 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.