2025’te bitecek denilen hastanenin daha temeli atılmadı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor Fizik Tedavi Hastanesi inşaat hastane alanında inceleme yaptı. Temel çukuru açılan ve işin durduğu hastanenin bir an önce başlaması gerektiğini, yüzlerce hastanın hastaneyi beklediğini belirtti.

"SEÇİM ÖNCESİ VERİLEN SÖZLER TUTULMALI"

Gürer, “Bor Fizik Tedavi Hastanesi projesindeki belirsizlik, bölge halkı ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda ciddi bir endişe yaratıyor. Sürecin hızlandırılması ve hastanenin bir an önce tamamlanarak halkın hizmetine sunulmalıdır. Hastane binası yıkılıp yenisi yapılacak derken inşaat başlamadan durmuş durumdadır. Seçim öncesi verilen sözler tutulmalıdır” dedi.

GÜZEL: "AKIBET BELİRSİZ"

İnşaat mühendisi Anıl Güzel, ise hastanenin yapım sürecine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması gerektiğini belirterek, "Akıbetini tam olarak bilmiyoruz. Müteahhit mi devam etmiyor, bu konuların da aydınlığa kavuşturulması lazım. Aynı müteahhit mi yapacak, yoksa burası tekrar mı ihale edilecek, bu detaylara dair hiçbir bilgi yok. Basına da bir açıklama verilmedi. Alan var, proje var, ama yapan kimse yok.

Bugün inşaat başlasa, ihale yapılırken öngörülen inşaat süresi 700 gün olarak belirtilmişti. Bu hastane 700 günde bitecekti, ama 2023 yılının Ocak ayında başlasaydı, aşağı yukarı 2025'in Şubat ayında bitecekti. Normal tarih buydu. 2025 yılının yaz aylarına doğru biteceği ifade edildi ama müteahhitten hiçbir hareket görünmedi." dedi.