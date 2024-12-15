2025'te emekli olacaklara kötü haber! Bakan Işıkhan doğruladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın AKP grubunda yaptığı sunumda 2025 yılında emekli olacakların maaşlarının 2024'te emekli olan vatandaşlara göre oranla yüzde 30 daha az olacağını, bunun da nedeninin enflasyon ve güncelleme katsayıları arasındaki farkla olduğunu açıkladı.

Yıllarca sigorta primi ödeyerek emeklilik yolu gözleyen milyonlarca çalışan, emeklilikte alacakları maaş miktarlarının emekli olunan yıla göre neden farklılık gösterdiğini merak ederken Bakan Işıkhan'dan bir açıklama geldi. Emeklilik başvurusu için 2024 senesinin vatandaşlara büyük avantajlar getirdiği, yıl sonuna kadar emeklilik başvurusu yapılmaması halinde ise emekli adaylarının önemli kesintilerle karşılaşacağı belirtiliyordu.

IŞIKHAN EMEKLİLERE KÖTÜ HABER

Uzun zamandır gündemde olan ve düzeltilerek eşitlenmesi beklenen emekli maaşları konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 2025'te emekli olacakların maaşlarının yüzde 30 daha az olacağını, 2024 yılının son ayında ve 2025 yılında emeklilik müracaatı yapanlarla ilgili farkın değişmeyeceğini söyledi.

MAAŞ FARKLARI NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Türkiye gazetesinin haberine göre; Bakan Işıkhan, AKP grubunda yaptığı sunumda 2024 ile 2025 yılı emekli aylık tutarlarında farklılığın sebepleri "Özellikle enflasyonist dönemlerde aylık artışlarının TÜFE'nin üzerinde verilmesi güncelleme katsayısı ile aylık artışları arasındaki bağı koparmakta. Bu ise mevcut yılda emekli olan ile sonraki yılda emekli olan arasında alınan aylıklarda ciddi farklılıklara neden olmakta" ifadeleri ile açıkladı.

Işıkhan 2025 yılında emekli olacaklara büyük hayal kırıklığına sürükleyen açıklamasında şöyle konuştu:

"2025 yılında; geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45'i ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağını varsaydığımızda, 2024 yılına ilişkin güncelleme katsayısı yüzde 46,8 olacak. Primler, bu oranla güncellenecek ve 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı arasında yaklaşık 40 puan fark oluşacaktır. Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur'luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak. "