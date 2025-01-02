2025'te havalanan uçak 2024'te iniş yaptı Yolcular geçmişe gitti

2025'E GİRİLEN DÜNYADA, UÇAKTAKİ YOLCULAR 2024'E DÖNDÜ

Dünyada 2025 yılına girilirken, Hong Kong'dan kalkarak Los Angeles'a seyahat eden bir uçak, yolcularını 2024 yılına geri götürdü. 1 Ocak 2025 tarihinde Hong Kong'dan havalanan uçak, Pasifik Okyanusu'nu aşarak Los Angeles'a iniş yaptı. Ancak, uçak Los Angeles'a indiğinde takvimdeki tarih bir önceki gün olan 31 Aralık 2024'tü.

İlginç döngü dünyanın 24 saatlik zaman dilimleriyle bölünmüş olması ve Pasifik üzerindeki Uluslararası Tarih Çizgisi'nin devreye girmesi ile oldu.

Hong Kong ile Los Angeles arasındaki 16 saatlik zaman farkı ve uçuşun yaklaşık 12 saat sürmesi nedeniyle, uçak Los Angeles’a vardığında takvim bir önceki günü gösterdi.

YOLCULAR, 2025'TE BİNİP 2024'TE İNDİLER

Sonuç olarak, 1 Ocak 2025 tarihinde Hong Kong’dan kalkıp 12 saat sonra Los Angeles’a varan yolcular, bir zaman dilimi farkı nedeniyle 31 Aralık 2024’te inmiş oldular.