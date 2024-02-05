2026 FIFA Dünya Kupası'nın maç tarihleri belli oldu

Barış Atakan
2026 FIFA Dünya Kupası'nın maç tarihleri belli oldu
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa gerçekleştireceği 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçların tarihleri netlik kazandı.

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, en prestijli futbol organizasyonunun ilk maçı 11 Haziran 2026’da Meksika’nın Meksiko şehrindeki 83 bin seyirci kapasiteli Azteca Stadı’nda gerçekleşecek.

Azteca Stadı, 1986 Dünya Kupası’nda Arjantin’in İngiltere’yi 2-1 mağlup ettiği çeyrek final maçında, Diego Armando Maradona’nın eliyle kaydettiği gol nedeniyle unutulmaz bir yer oldu.

2026 Dünya Kupası’nın şampiyonunu belirleyecek final maçı ise 19 Temmuz 2026’da ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan 82 bin 500 kişi alabilen MetLife Stadyumu’nda oynanacak.

Grup aşamasındaki maçlar 11-27 Haziran tarihleri arasında turnuvaya ev sahipliği yapan 16 şehrin hepsinde yapılacak.

Son 32 turundaki maçlar 28 Haziran-3 Temmuz’da Guadalajara ve Philadelphia dışındaki şehirlerde, son 16 turundaki maçlar ise 4-7 Temmuz’da Vancouver, Seattle, Meksiko, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia ve New York/New Jersey’de gerçekleşecek.

Çeyrek final maçları 9-11 Temmuz’da Los Angeles, Kansas City, Miami ve Boston’da, yarı final maçları 14-15 Temmuz’da Dallas ve Atlanta’da, üçüncülük maçı ise 18 Temmuz’da Miami’de oynanacak.

2026 Dünya Kupası’nda 8 grupta 32 takımın yerine 12 grupta 48 takım yer alacak ve turnuva süresince toplam 64 maçın yerine 104 maç izlenebilecek.

Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan 24 takımın yanı sıra en iyi 8 üçüncü takım da son 32 turuna yükselecek.

Dünya Kupası’na daha önce 1970 ve 1986’da Meksika, 1994’te de ABD ev sahipliği yapmıştı. Bu sefer Kanada da bu heyecana dahil olacak.

2026 Dünya Kupası’nın fikstürü, 2025 yılının sonunda belirlenecek.

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