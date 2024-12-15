2030 Dünya Kupası'nın tahmini maliyeti dudak uçuklattı

2030 yılında düzenlenecek olan Dünya Kupası, İspanya ve Portekiz'in ortak ev sahipliğinde yapılacak. FIFA'nın bu kararı, dünya çapında büyük yankı uyandırdı ve üç kıtada gerçekleşecek ilk Dünya Kupası olma özelliği taşıyor. Turnuvanın ilk üç maçı, Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nın 100. yılını kutlamak amacıyla Paraguay, Uruguay ve Arjantin'de oynanacak. Bu organizasyon için toplam maliyet, 15 ila 20 milyar dolar arasında tahmin ediliyor. Bu tutar, 2026'da Kuzey Amerika'da yapılacak olan Dünya Kupası'na yakın, ancak 2022 Katar Dünya Kupası'nın maliyetlerinden on kat daha düşük.

Marokos, organizasyonun bir parçası olarak, ülkenin altı şehrinde oynanacak 30 maç için yaklaşık 5 ila 6 milyar dolar (50 ila 60 milyar dirhem) harcama yapmayı planlıyor. Bu harcamalar, stadyumların yenilenmesi ve altyapı yatırımlarını da kapsıyor. FIFA, her ülke için ortalama 1,97 milyar dolarlık bir organizasyon maliyeti öngörüyor. Bu maliyetler, stadyum yenilemeleri, antrenman sahalarının hazırlanması ve ulaşım altyapısının iyileştirilmesi gibi kalemlerden oluşuyor.

Finansman, çeşitli kaynaklardan sağlanacak; Marokos devleti 25 milyar dirhem katkıda bulunurken, kamu kuruluşları ve diğer kaynaklar da ek fonlar sağlayacak.

İspanya'da, 2030 Dünya Kupası'nın ekonomik etkisi oldukça büyük olacak. Turnuvanın İspanya'nın GSYİH'sine 5,12 milyar euro katkı yapması bekleniyor. Turizm gelirleri ise 5,5 milyar euroyu aşacak. İspanya, turnuvadan 82.000 yeni iş yaratmayı ve 5 milyar eurodan fazla gelir elde etmeyi hedefliyor. Bilet satışları ve yan hizmetlerden elde edilen gelirler, önceki turnuvalara göre %5 artış gösterebilir. İspanya'nın organizasyon maliyeti 1,43 milyar euro olarak belirlendi. Bu da televizyon yayın hakları ve takım maaşları gibi kalemleri içeriyor.

Portekiz içinse, turnuvanın GSYİH üzerindeki doğrudan etkisi 800 milyon ile 1 milyar euro arasında olacağı öngörülüyor. 300.000 ila 500.000 turist bekleniyor ve bu da yerel ekonomiye 500-660 milyon euro katkı sağlayacak. PwC, turnuvanın 20.000 yeni iş imkanı yaratacağını ve turizm, iş gücü kalitesi ve sosyal dayanışma gibi alanlarda olumlu etkiler bırakacağını belirtiyor. Portekiz'in maliyeti ise 15 ila 18 maçı ev sahipliği yapmasından dolayı yaklaşık 350 milyon euro olarak hesaplanıyor.

Bu organizasyon, Portekiz'in ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması anlamına geliyor, ancak ülke daha önce 2004'te Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemişti. İspanya ise 1982 Dünya Kupası ve 1964 Avrupa Şampiyonası gibi büyük etkinliklere ev sahipliği yapmış bir ülke. Marokos da, 2025'te ikinci kez Afrika Uluslar Kupası'nı düzenleyecek.

Bu ortak ev sahipliği, hem futbol dünyası hem de ev sahibi ülkeler için ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda büyük bir fırsat sunuyor. Ancak, bu büyük organizasyonun başarıyla tamamlanabilmesi için her ülkenin kendi içindeki hazırlık ve koordinasyon süreçleri büyük önem taşıyor.