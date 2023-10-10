20'li yaşlarda dikkat. Uzmanı uyardı

Meme kanserinin yaşının düştüğünü belirten Prof. Dr. Alper Akcan, kadınların 20 yaşından itibaren kendilerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.

KAYNAK: İHA
20'li yaşlarda dikkat. Uzmanı uyardı

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında konuşan Prof. Dr. Akcan, meme kanserinin kadınlarda en yaygın kanser türü olduğunu ve tedavi yöntemlerinin değiştiğini anlattı.

Artık cerrahi öncesi sistemik tedavilerle hastalığı küçülttüklerini ve memeyi koruyabildiklerini söyledi.

Prof. Dr. Akcan, kendi kendine meme muayenesinin ve yıllık doktor kontrollerinin erken tanı için çok önemli olduğunu da ekledi.

Prof. Dr. Akcan şunları söyledi:

“Bu ay Meme Kanseri Farkındalık Ayı. Bu anlamda bizim çok fazla faaliyetlerimiz oluyor. Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserlerden. Ülkemizde de her geçen gün daha fazla tanı alıyor. Dünyada her yıl 2 milyon, ülkemizde de yaklaşık 20 bin kadının tanı aldığı biliniyor. Meme kanseri yaşı da giderek düşmeye başladı. Eskiden çok daha ileri yaşlarda, özellikle menopozdan sonra görmeye alışkındık. Ama şimdi 20'li yaşlardan itibaren meme kanseri ile karşılaşabiliyoruz. Bu nedenle artık daha erken yaşlarda düzenli kontrolleri öneriyoruz kadınlarımıza”

Prof. Dr. Alper Akcan şunları dile getirdi:

“Meme kanseri çok sık görülen bir kanser. Bu anlamda kadınlarımıza yapabileceğimiz en önemli tavsiye ise; kendi kendine meme muayenesi. 20'li yaşlardan itibaren kendi kendine meme muayenesini alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor ki tanıda gecikmeyelim. Her ay adetin başlangıcından itibaren 5. ve 10. günleri arasında kadınların kendilerini ayna karşısında kontrol etmelerini mutlaka öneriyoruz. Ayna karşısında ve yatar durumda memenizi parmaklarınızla göğüs duvarı arasında sıkıştırarak yukarı aşağı ya da dairesel hareketlerle bakmayı alışkanlık haline getirmenizi istiyoruz. Böylece ilerleyen yıllarda ortaya çıkmış yeni bir kitleyi çok daha erken fark etme imkanınız olabilir. Kendi kendine muayene tabii ki önemli ama düzenli doktor kontrolleri de önemli. Bunların hepsinin yapıldığı hastalarda ortalama tümör saptama boyutu 7-8 milimetre iken bunların hiçbirini yapmayan hastalarda boyut 3,5 santimetreye kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla kendi kendine muayene ile başlayan bir süreçte yıllık düzenli kontrolleri, 40 yaşından sonra da düzenli mamografileri ihmal etmemeliyiz”

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