21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı

Kaynak: AA
21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen Narkoçelik-7 operasyonlarında toplam 930 kilogram uyuşturucu madde ve 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 161 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar, uyuşturucu madde imalatçılarına, satıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İşte operasyonlarla ilgili bazı detaylar:

• Hatay: Hatay merkezli Gaziantep, Bursa ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda 13 bin 115 uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 28 sokak satıcısı yakalandı.

• Gürbulak Gümrük Muhafaza KİM ve Ağrı İl Jandarma Komutanlığı: Bu operasyonda 47 kilogram 300 gram metamfetamin ele geçirildi ve 1 zehir taciri yakalandı.

• Diyarbakır: 786 kilogram esrar ele geçirildi.

• Bingöl: 35 kilogram esrar ele geçirildi.

• Ankara: 23 kilogram 135 gram esrar ele geçirildi.

• Van: Toprağa gömülü 14 kilogram 300 gram eroin bulundu.

• Muğla: 18 kilogram skunk ele geçirildi.

• Mersin: 1 kilogram kokain ele geçirildi.

• Tekirdağ: 2 kilogram bonzai ele geçirildi.

• Kocaeli: 325 gram metamfetamin ele geçirildi.

• Samsun: 1 kilogram bonzai ele geçirildi.

• Bursa: 17 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi.

• Balıkesir: 4 bin 565 uyuşturucu hap ele geçirildi.

• Aksaray, Kahramanmaraş, Ordu, Erzincan ve Aydın: Bu illerde de muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayarak, gençlerin zehirlenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.

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