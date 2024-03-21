21 ilde Narkoçelik-7 operasyonu: 161 gözaltı

Operasyonlar, uyuşturucu madde imalatçılarına, satıcılarına ve sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İşte operasyonlarla ilgili bazı detaylar:

• Hatay: Hatay merkezli Gaziantep, Bursa ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda 13 bin 115 uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 28 sokak satıcısı yakalandı.

• Gürbulak Gümrük Muhafaza KİM ve Ağrı İl Jandarma Komutanlığı: Bu operasyonda 47 kilogram 300 gram metamfetamin ele geçirildi ve 1 zehir taciri yakalandı.

• Diyarbakır: 786 kilogram esrar ele geçirildi.

• Bingöl: 35 kilogram esrar ele geçirildi.

• Ankara: 23 kilogram 135 gram esrar ele geçirildi.

• Van: Toprağa gömülü 14 kilogram 300 gram eroin bulundu.

• Muğla: 18 kilogram skunk ele geçirildi.

• Mersin: 1 kilogram kokain ele geçirildi.

• Tekirdağ: 2 kilogram bonzai ele geçirildi.

• Kocaeli: 325 gram metamfetamin ele geçirildi.

• Samsun: 1 kilogram bonzai ele geçirildi.

• Bursa: 17 bin 460 uyuşturucu hap ele geçirildi.

• Balıkesir: 4 bin 565 uyuşturucu hap ele geçirildi.

• Aksaray, Kahramanmaraş, Ordu, Erzincan ve Aydın: Bu illerde de muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayarak, gençlerin zehirlenmesine asla izin vermeyeceklerini belirtti.