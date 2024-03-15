21 ilde Sibergöz-26 operasyonu: 75 gözaltı

Kaynak: AA
21 ilde Sibergöz-26 operasyonu: 75 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde düzenlenen Sibergöz-26 operasyonları sonucunda 75 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik olarak başsavcılıklar ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyonlar eş zamanlı olarak İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Giresun, Bursa, Gaziantep, Adıyaman, Samsun, Muğla, Ankara, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, İzmir, Hatay, Denizli, Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve Batman illerinde yapıldı.

yerlikaya-duyurdu-21-ilde-sibergoz-26-operasyonu-75-gozalti-yenicag1.jpg

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili olarak şunları paylaştı: “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında.”

Operasyonlar sırasında gözaltına alınan şüpheliler arasında çeşitli suçlar tespit edildi.

• Diyarbakır illerindeki şüpheliler, Facebook’taki “Marketplace” üzerinden elektrikli bisiklet satışı vaadiyle vatandaşları “oltamala” sitelerine yönlendirerek yaklaşık 10 milyon lira dolandırdı.

yerlikaya-duyurdu-21-ilde-sibergoz-26-operasyonu-75-gozalti-yenicag.jpg

• İstanbul illerindeki şüpheliler, Instagram üzerinden “yatırım” ve “para kazanma” vaadiyle vatandaşları 10 milyon lira dolandırdı.

• Gaziantep illerindeki zanlılar, sahte alışveriş siteleri üzerinden “karavan” ve “araç satışı” vaadiyle kapora bedeli adı altında dolandırıcılık yaptı.

yerlikaya-duyurdu-21-ilde-sibergoz-26-operasyonu-75-gozalti-yenicag5.jpg

• Mersin illerinde, yurt dışındaki bahis ya da şans oyunlarını internet üzerinden mobil cihaz ve bilgisayarlar aracılığıyla Türkiye’de oynanmasına imkan sağlayarak 25 milyon lira haksız kazanç elde edildi.

• Giresun ve Tekirdağ illerinde ise e-Devlet sayfası görünümlü sahte internet siteleri ve farklı alışveriş sitelerinden sahte ilanlarla vatandaşların dolandırıldığı anlaşıldı.

yerlikaya-duyurdu-21-ilde-sibergoz-26-operasyonu-75-gozalti-yenicag6.jpg

Bu operasyonlarla, siber suçlarla mücadelede önemli bir adım atıldı ve suçluların adalet önünde hesap vermesi sağlandı.

yerlikaya-duyurdu-21-ilde-sibergoz-26-operasyonu-75-gozalti-yenicag7.jpg

yerlikaya-duyurdu-21-ilde-sibergoz-26-operasyonu-75-gozalti-yenicag8.jpg

yerlikaya-duyurdu-21-ilde-sibergoz-26-operasyonu-75-gozalti-yenicag9.jpg

İlgili Haberler
20 ilde Sibergöz-25 operasyonu: 50 gözaltı
20 ilde Sibergöz-25 operasyonu: 50 gözaltı
Sibergöz-24 operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı
Sibergöz-24 operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı
Çocuk müstehcenliğiyle mücadele: 10 ilde eş zamanlı ‘Sibergöz 22’ operasyonu
Çocuk müstehcenliğiyle mücadele: 10 ilde eş zamanlı ‘Sibergöz 22’ operasyonu
9 ilde eş zamanlı Sibergöz 18 operasyonu
9 ilde eş zamanlı Sibergöz 18 operasyonu
Son Haberler
İmamoğlu: Onların döneminde 10 metro stop etti biz geldik 10’unu birden yaptık Gündem
İmamoğlu: Onların döneminde 10 metro stop etti biz geldik 10’unu birden yaptık
Kahve uykunuzu kaçırmıyorsa dikkat! Ölümcül hastalığa yakalanmış olabilirsiniz Sağlık
Kahve uykunuzu kaçırmıyorsa dikkat! Ölümcül hastalığa yakalanmış olabilirsiniz
Fenerbahçe maçında oynayacaklar mı? Trabzonspor'da 2 flaş gelişme Spor
Fenerbahçe maçında oynayacaklar mı? Trabzonspor'da 2 flaş gelişme
Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı Siyaset
Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı
Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı. İki bebek öldü Gündem
Çanakkale’de göçmenleri taşıyan bot battı. İki bebek öldü
TÜİK açıkladı. Ücretli çalışan sayısı arttı. Sanayide ise aylık bazda düşüş yaşandı Ekonomi
TÜİK açıkladı. Ücretli çalışan sayısı arttı. Sanayide ise aylık bazda düşüş yaşandı
Hasan Arat’tan beklenmeyen hamle! Odalar basıldı ve… Spor
Hasan Arat’tan beklenmeyen hamle! Odalar basıldı ve…