21 ilde Sibergöz-26 operasyonu: 75 gözaltı

Operasyonlar, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik olarak başsavcılıklar ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyonlar eş zamanlı olarak İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Giresun, Bursa, Gaziantep, Adıyaman, Samsun, Muğla, Ankara, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, İzmir, Hatay, Denizli, Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve Batman illerinde yapıldı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla ilgili olarak şunları paylaştı: “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında.”

Operasyonlar sırasında gözaltına alınan şüpheliler arasında çeşitli suçlar tespit edildi.

• Diyarbakır illerindeki şüpheliler, Facebook’taki “Marketplace” üzerinden elektrikli bisiklet satışı vaadiyle vatandaşları “oltamala” sitelerine yönlendirerek yaklaşık 10 milyon lira dolandırdı.

• İstanbul illerindeki şüpheliler, Instagram üzerinden “yatırım” ve “para kazanma” vaadiyle vatandaşları 10 milyon lira dolandırdı.

• Gaziantep illerindeki zanlılar, sahte alışveriş siteleri üzerinden “karavan” ve “araç satışı” vaadiyle kapora bedeli adı altında dolandırıcılık yaptı.

• Mersin illerinde, yurt dışındaki bahis ya da şans oyunlarını internet üzerinden mobil cihaz ve bilgisayarlar aracılığıyla Türkiye’de oynanmasına imkan sağlayarak 25 milyon lira haksız kazanç elde edildi.

• Giresun ve Tekirdağ illerinde ise e-Devlet sayfası görünümlü sahte internet siteleri ve farklı alışveriş sitelerinden sahte ilanlarla vatandaşların dolandırıldığı anlaşıldı.

Bu operasyonlarla, siber suçlarla mücadelede önemli bir adım atıldı ve suçluların adalet önünde hesap vermesi sağlandı.