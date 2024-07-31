21 yaş altına sigara satışı yasaklandı

Kaynak: AA
21 yaş altına sigara satışı yasaklandı

Endonezya'da sigara satışına yönelik yeni düzenlemeler getirildi. Yapılan yeni düzenleme ile sigara satış yaş sınırı 18'den 21'e yükseltildi.

21 yaş altındaki bireylere sigara satışı yasaklanırken, hamilelere de sigara satışının yapılması engellendi. Antara News'un haberine göre, sigara satış yaş sınırı 18'den 21'e yükseltildi.

Yeni düzenlemeler kapsamında, tekli sigara satışına yasak getirilirken, sigaralar yalnızca paketler halinde satılabilecek ve her pakette en az 20 sigara bulunması zorunlu olacak. Ayrıca, çocuk parkları ve eğitim kurumlarının 200 metre çevresinde sigara satışı yapılmasına izin verilmeyecek.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, bu düzenlemenin hükümetin ulusal sağlık sistemini güçlendirme ve geliştirme konusundaki kararlılığını yansıttığını ifade etti.

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