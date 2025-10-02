21 yaşındaki gence Erdoğan tutuklaması!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 21 yaşındaki M.Ü. hakkında tutuklama kararı verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Ü. (21), tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ü.'nün sosyal medyadan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği yönündeki ihbar sonrası dün düzenlenen operasyonla M.Ü'yü gözaltına aldı. M.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından M.Ü., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

