Özgür Özel'den, Erdoğan'a sert F-35 çıkışı! 'Nasıl merak etmiyorsun'

CHP lideri Özgür Özel, Silivri ziyaretleri sonrası açıklama yaptı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan F-35 sorusuna 'Ben okadar merak etmiyorum sen neden merak ediyorsun' yanıtına sert çıktı.

Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle

"Erdoğan'a açıkca soruyorum. Sen belediye başkanı iken bu suçlamalar sana yapılıyordu. Sana yapılanları meslektaşlarımıza nasıl reva görüyorsun? Biz de resepsiyonda yer almayız.

"NASIL MERAK ETMİYORSUN?"

Gidip Trump'la görüşüyor. Bu milletin vergileriyle 1,5 milyar dolar, 70 milyar paraya yakın para verdik. Para yok, F35 yok. Ülkenin cumhurbaşkanı bunu nasıl merak etmiyor ben anlamıyorum. 6 tane F35 telim edildi hargarda duruyor. Alamıyoruz. Paramız nereye gidiyor ben merak ediyorum.

Anormal olan bunun seniş Trump'a soramaman.

"SUMUD SALDIRISI AHLAKSIZLIKTIR"

Sumud Filosu'na saldırı büyük bir ahlaksızlıktır. Orada aktivistlerin tutuklanması uluslararası hukuk açısından son derece sakıncalı durumdur. Sandılar ki İspanya bir eşlik etmek üzere gemi yolladı, İtalya fırkateyn yolladı. Bizimkiler de orada bir gücümüz var.

Filo oradan geçerken su alan bir tanesine yardım ettiler. AK Partililer sanki biz de Sumud'a destek yollamışız gibi paylaşıyorlar. 37 Türk vatandaşı gözaltına alınırken madem eşlik etmişiz gibi anlatıyordunuz, niye Türk vatandaşlarının gözaltına alınmasına engel olmuyorlar?

Türkiye Cumhuriyeti devletinin düştüğü hale bakın. O yüzden vatandaşlarımıza derhal sahip çıkılması, İsrail'e en sert tepkinin verilmesi, Sumud'daki tüm aktivistlerin bir an önce özgürlüklerine kavuşması gerekiyor. Bu kadar İsrail karşısındaki pısırıklığın Trump korkusundan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz.

37 Türk gözaltına alındı neden tepki verilmiyor. 37 tane İsrailli civcivi tutuklasalar bak İsrail neler yapıyor."

