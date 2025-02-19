21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı! O firari Ankara’da yakalandı

Kaynak: İHA
21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı! O firari Ankara’da yakalandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 8 ayrı suçtan toplam 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerince yakalandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 8 ayrı suçtan toplam 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elmadağ ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, umuma açık yer uygulaması sonrası rutin devriye görevi esnasında yaklaşık 2 yıldır takipte oldukları şüpheli A.G.'nin ikametinin bahçesinde bir şahsın olduğunu gördü. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bahçeye giren ekipler, şahsın yaklaşık 2 yıldır takipte oldukları A.G. olduğunu fark etti ve şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak göz altına aldı. 8 ayrı suçtan toplam 22 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.G.'nin yakalanmamak için kılık değiştirerek saklandığı belirlendi. A.G.'nin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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