21 yıl 10,5 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
21 yıl 10,5 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da adam öldürmek suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi, polisin takibi sonucu saklandığı evde yakalandı.

Samsun'da adam öldürmek suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi, polisin takibi sonucu saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı ağır ceza mahkemesince "kasten adam öldürmek" suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan E.K. (33), Samsun polisinin takibi sonucu yakalandı. İlkadım ilçesinde saklandığı evde yakalanan E.K. gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işleri tamamlanan E.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

21 yıl 10,5 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

21 yıl 10,5 ay cezası bulunan şahıs yakalandı

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