21 yıl aranması bulunan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
21 yıl aranması bulunan şahıs yakalandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir şahsın 21 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasına amacıyla denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, ilçede yaptıkları denetlemeler sırasında davranışlarından şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Durdurulan H.B.'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) araştırmasında hakkında 'konutta silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Son Haberler
Mersin’de uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Mersin’de uyuşturucu operasyonu
Akaryakıta gece yarısı büyük fiyat ayarlaması yapıldı. İstasyona giden herkes 'oh, ne kadar güzel olmuş' dedi Gündem
Akaryakıta gece yarısı büyük fiyat ayarlaması yapıldı. İstasyona giden herkes 'oh, ne kadar güzel olmuş' dedi
Bitcoin’de fırtına. 2 sene sonra rekor geldi Ekonomi
Bitcoin’de fırtına. 2 sene sonra rekor geldi
Bir TÜİK mucizesi. Yüksek faize rağmen İşsizlik Aralık’ta geriledi Gündem
Bir TÜİK mucizesi. Yüksek faize rağmen İşsizlik Aralık’ta geriledi
4 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ablasını bıçakladı. Öperek özür diledi Gündem
4 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ablasını bıçakladı. Öperek özür diledi
Jennifer Lopez yedi içti eğlendi üstüne bir de 5 milyon dolar aldı. Dünya size güzel Dünya
Jennifer Lopez yedi içti eğlendi üstüne bir de 5 milyon dolar aldı. Dünya size güzel
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 1500 tarım işçisi alınacak