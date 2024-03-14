21 yıl aranması olan şahıs yakayı ele verdi

Bölgede yapılan uygulama, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin Yenişehir Mahallesinde harektlerinden şüphelenilerek durdurulan M.K. isimli şahsın yapılan kontrolünde Ceylanpınar İlamat ve İnfaz Bürosunca Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan kesinleşmiş 21 yıl 5 ay hapis cezası nedeniyle aranması olduğu öğrenildi.

Şahıs hakkında yapılan detaylı kontrollerde ise 2 suç dosyası daha bulunduğu, bunlardan birinin Ceylanpınar Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık, diğerinin ise Siverek Sulh Ceza Hakimliği tarafından Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ile ilgili olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak Siverek Cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.