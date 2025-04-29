21 yıl hapisle aranan firari Tefenni’de kıskıvrak yakalandı!

Kaynak: İHA
21 yıl hapisle aranan firari Tefenni’de kıskıvrak yakalandı!

Burdur’un Tefenni ilçesinde durdurulan araçta, 21 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Tefenni İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, 23 Nisan’da ilçede gerçekleştirdiği denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki K.E. ve D.A. adlı şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorguda, K.E.’nin “bina eklentilerinde muhafaza edilen eşya hırsızlığı” suçundan iki dosyasının yanı sıra, “hükümlü veya tutuklunun kaçması”, “mala zarar verme” ve “banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık” suçlarından toplam 21 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Şüpheli K.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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