21 yıldır aranan adam Kazakistan’da bulundu

21 yıl önce kaybolan Tacik asıllı Tolib Begimkulov, Kazakistan'da bulundu ve memleketine geri gönderildi. 52 yaşındaki Begimkulov, 2003 yılında Rusya’ya gitmek üzere yola çıkmış, ancak yolculuk sırasında kaybolmuştu. Yapılan araştırmalar, Begimkulov’un Kazakistan’a gittiğini ve burada bir trafik kazasında başından yaralandığını ortaya çıkardı. Bu kaza sonucunda, Begimkulov retrograd amneziya hastalığına yakalanarak kim olduğunu unuttu ve Çimkent’te yaşamaya başladı.

Tacikistan ve Kazakistan yetkililerinin ortak çabalarıyla, Begimkulov’un kimliği tespit edildi ve ailesine haber verildi. Tacikistan’ın Almatı Konsolosluğu'nun desteğiyle yapılan çalışmalar, Begimkulov’u uzun yıllar sonra ailesine kavuşturdu. Ailesi, kaybolan bireylerinin bulunmasının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Begimkulov’un kaybolduğu dönemde ailesi, özellikle babası, resmi kayıp başvurusu yapmıştı. Ancak ne yazık ki, zamanla aile üyeleri hayatını kaybetmişti. Bu süreçte Begimkulov’un kaybolmuş olarak kayıtlarda yer alması devam etti. Ancak şimdi, gerekli belgeler tamamlanarak Begimkulov’un adı kaybolanlar listesinden çıkarıldı.

Ailesinin sevincini paylaşan yetkililer, bu başarıda teknoloji ve uluslararası işbirliğinin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Begimkulov’un geri dönüşü, Tacikistan’daki ailesi için unutulmaz bir anı olarak kayıtlara geçti.