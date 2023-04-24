21. yüzyılda Mary Wollstonecraft olmak

Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi kitabında şöyle diyor bize Mary Wollstonecraft; “Çorak topraklarda yaşamak zorunda olsaydım dahi, en temel haklarımı güvence altına alarak bağımsız yaşamak isterdim.”

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine artık sayılı günler kaldı. Bir tarafta tarihin en gerici ittifakı olarak nitelendirilen Cumhur İttifakı; diğer tarafta 20 yıllık Erdoğan iktidarına son vermek isteyen Millet ittifakı var.

Terör örgütü Hizbullah’la doğrudan nitelendirilen HÜDA PAR’lı Cumhur İttifakı, seçimin favori seçeneklerinden birisi. Kadını ‘anne’ statüsüyle yücelendiren, toplumda görünürlüğünden rahatsız olan ve erkekle eşit olmadığını her fırsatta nitelendiren bir ittifaktan söz ediyoruz.

Hayatımızı tehdit eder gibi politika yürüten bu ittifaka karşı verilebilecek en değerli mücadele, elbette kadın mücadelesi olacaktır. Mevcut iktidarın kadın düşmanı politikalarına karşı her 8 Mart ve 25 Kasım’da meydanları hınca hınç dolduran kadınlar, bu ‘savaş’ı da kazanacak ve hepimize bir mücadele örneği gösterecektir…