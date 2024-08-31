21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü! Tatil sitesinde feci ölüm

Düzenleme: Kaynak: İHA
21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü! Tatil sitesinde feci ölüm

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir tatil sitesinin 21'inci katından park halindeki otomobilin üzerine düşerek sunroof camından içeri giren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde saat 19.00 sıralarında 33 yaşındaki M.U. henüz bilinmeyen bir nedenle 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre, otomobilin sunroof kısmından içeri giren şahıs ağır yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı M.U., itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

M.U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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