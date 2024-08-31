21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü! Tatil sitesinde feci ölüm

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde bulunan bir tatil sitesinde saat 19.00 sıralarında 33 yaşındaki M.U. henüz bilinmeyen bir nedenle 21'inci kattan park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Alınan bilgiye göre, otomobilin sunroof kısmından içeri giren şahıs ağır yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı M.U., itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

M.U. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.