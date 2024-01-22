Televizyon izleyicileri, 22 Ocak Pazartesi gününün yayın akışını öğrenmek için araştırmalara başladı. Google'da "22 Ocak Pazartesi TV yayın akışı" gibi sorularla arama yapılıyor. Peki, 22 Ocak Pazartesi TV yayın akışında neler var? 22 Ocak Pazartesi hangi diziler var?
22 OCAK PAZARTESİ YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45: Güneşi Beklerken
09:00: Neler Oluyor Hayatta?
11:00: Camdaki Kız
13:00: Gelinim Mutfakta
16:00: Aşk ve Umut
17:30: Arka Sokaklar
18:40: Kanal D Ana Haber
20:00: Yabancı Sinema İnanılmaz Örümcek Adam
22:45: Yabancı Sinema İnanılmaz Örümcek Adam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00: Bu Sabah
10:00: Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30: Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00: Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45: Show Ana Haber
20:00: Yerli Sinema Hababam Sınıfı
21:45: Yerli Sinema Gerzek Şaban
23:45: Yerli Sinema Gerzek Şaban
ATV YAYIN AKIŞI
06:10: Yeter
08:00: Kahvaltı Haberleri
10:00: Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00: ATV Gün Ortası
14:00: Mutfak Bahane
16:00: Esra Erol’da
19:00: ATV Ana Haber
20:00: Safir
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00: Kiralık Aşk
09:45: Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30: Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15: Söz
18:15: Star Ana Haber
19:00: Ömer
20:00: Ömer
00:30: Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00: Aşka Düşman
07:15: 8’de Sağlık
08:30: Aramızda Kalmasın
11:15: Survivor All Star 2024
12:00: Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00: Survivor Ekstra
16:00: Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00: Survivor All Star 2024
00:15: Zuhal Topal’la Yemekteyiz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00: İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30: Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00: Kızıl Goncalar
13:30: En Hamarat Benim
16:30: Gaddar
19:00: Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00: Kızıl Goncalar
23:30: Gaddar