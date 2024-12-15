Basel'den Grasshoppers'a noel hediyesi

Zürih kulübü Grasshoppers, uzun bir aranın ardından Basel karşısında beklenmedik bir zafer elde etti. 9 maçtır kazanamayan Grasshoppers, Basel deplasmanında Tomas Oral yönetiminde ilk galibiyetini aldı ve bu zaferle Basel'in liderlik koltuğuna oturmasını engelledi.

Basel, maçın başında oyunu domine etti, ancak fırsatlar yaratmakta zorlandı. Grasshoppers ise, Basel savunmasının yaptığı bir hatayı değerlendirerek öne geçti. YB'den kiralık olarak Grasshoppers'a gelen Noah Persson, ilk golünü kaydederek takımını öne geçirdi. Basel, Grasshoppers'ın kontra atakları karşısında şanssızdı ve Lee'nin kafa şutunda top direkten döndü.

ZORLU İKİNCİ YARI VE GRASSHOPPERS'IN SAVUNMASI

İkinci yarıya Basel, daha fazla baskı kurarak başladı. Shaqiri'nin serbest vuruşundan sonra Grasshoppers kalecisi Hammel, harika bir kurtarış yaparak takımının galibiyetini sürdürdü. Ardından Leroy'un şutunu da engelledi. Basel, baskısına rağmen Grasshoppers savunmasını aşamadı ve maçı 1-0 kaybetti.

Bu sonuç, Basel'in son 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi ve kış tatilinden önceki son maçı olumsuz bir şekilde tamamlamasına neden oldu. Basel'in bu yenilgisi, Lugano'ya kış şampiyonluğunu kazanma fırsatı sundu. Grasshoppers ise, bu galibiyetle düşme hattından kurtulup, son sırayı rakibi Winterthur'a devretti.

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MAÇIN GOLÜ VE YORUMLAR

21. dakikada Persson, Grasshoppers'ı öne geçiren golü kaydetti. Grasshoppers'ın sol kanadında yapılan atak sırasında Adjetey'in hatasında topu kapan Persson, Barisic'i geçerek topu Basel kalecisi Hitz'in sağ alt köşesine gönderdi. Bu gol, Grasshoppers için adeta bir yılbaşı hediyesi gibiydi.

Grasshoppers'ın golcüsü Persson, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu akşamı asla unutmayacağım. Çok önemli bir galibiyet aldık ve ben de ilk golümü attım. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Şimdi enerji toplama zamanı ve Ocak'ta daha güçlü döneceğiz." dedi.

Basel savunmacısı Dominik Schmid ise, "Sonuç olarak, bu maçı kazanmadık. Şu ana kadar harika bir sezon geçirdik ve tatilde pozitif bir ruh haliyle girmek istiyorduk. Bugün her şey farklıydı ve bunu sindirmem birkaç gün alacak," şeklinde konuştu.

FC Basel kalecisi Marwin Hitz ise, "Bugün gerçekten kötü bir futbol oynandı. Ancak sezon başında bu durumu kabul edebilirdik. Zemin koşulları yine büyük bir sorun oldu. Bu kadar yatırım yapıldığı halde, saha kalitesi oldukça kötüydü," ifadelerini kullandı.

GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla Grasshoppers, Basel'in üstündeki bu galibiyetle moral bulmuşken, kış tatiline giriyor. Basel ise Ocak ayında liderlik yarışında kalabilmek için yeniden toparlanmak zorunda. 2025'in ilk maçında Basel, Lugano'ya konuk olacak. Grasshoppers ise, Sion deplasmanına gidecek.