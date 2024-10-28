22 suçlu polisten kaçamadı

Kaynak: İHA
22 suçlu polisten kaçamadı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli şahıs yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarla toplamda 14 bin 276 şahıs sorgulandı, 2 bin 341 araç, 126 motosiklet ve 13 umuma açık yer ile iş yeri kontrol edildi.

aw317181-02.jpg

Denetimler sonucunda 22 aranan şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca toplamda 21 araç ve sürücüsüne de cezai işlem uygulanırken 8 araç ise trafikten men edildi.

aw317181-01.jpg

Son Haberler
Gümrük kapısında 103 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük kapısında 103 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Annem Ankara Cannes’da tanıtıldı
Annem Ankara Cannes’da tanıtıldı
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk tüyosu: Maximin yanlış oynatılıyor
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk tüyosu: Maximin yanlış oynatılıyor
Hakkari'de su samuru görüldü
Hakkari'de su samuru görüldü
Kriket dünyasını sarsan istifa: Gary Kirsten bıraktı
Kriket dünyasını sarsan istifa: Gary Kirsten bıraktı