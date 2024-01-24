22 yaşındaki genç başından vurulmuş şekilde bulundu

Kaynak: İHA
22 yaşındaki genç başından vurulmuş şekilde bulundu
Bursa’da 22 yaşındaki bir genç, tüfekle başından vurulmuş halde bulundu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, vatandaşlar, silah sesleri duyarak sokağa çıktı. Başından vurulmuş bir vaziyette yerde yatan genci gören vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 22 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşamını yitiren kişinin Ferhat Yeşiltaş olduğu öğrenildi. Yeşiltaş’ın yanında bir tüfek bulundu. Polis ekipleri tarafından olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğunun araştırıldığı iletildi.
Yeşiltaş’ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

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