22 yaşındaki genç denizde kayboldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakınları ile birlikte serinlemek için denize giren 22 yaşındaki genç kayboldu.

KAYNAK: İHA
22 yaşındaki genç denizde kayboldu

Olay, akşam saatlerinde Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Mervealtı Plajı mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, 22 yaşındaki Muharrem Ç. isimli genç yakınları ile birlikte serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra genç adam gözden kayboldu. Denizde arama yapan yakınları gence ulaşamayınca durum ekiplere haber verildi.

Olay yerine polis, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar ile özel dalgıçlar denizde arama çalışması başlattı.

Vatandaşlar teknelerle denizden ve kumsalda arama çalışmalarına katkıda bulundu.

Denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

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