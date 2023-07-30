22 yaşındaki genç sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu

Batman’da 22 yaşındaki genç caddede yürürken yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi belinden silahını çıkararak genci kurşun yağmuruna tuttu. Çevredekiler olayın şaşkınlığıyla etrafa kaçışırken zanlı olay yerinden kaçtı.

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri çağrılırken ağır yaralı genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İKİ GÜNDE 3 SİLAHLI SALDIRI

Türkiye’de son zamanlar da yaşanan yasa dışı silahlanmalar artmaya devam ediyor. Ülke genelinde beline silahı takan birilerini vurup olay yerinden rahatlıkla kaçar hale geldi.

2 gün önce yaşanan olayda İstanbul Esenyurt’ta 4 kişi, Tekel bayi basıp iki kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayarak ellerini kollarını sallayarak olay yerinden kaçtı.

Dün ise İstanbul’da bir taksi seyir halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Taksici olay yerinde hayatını kaybederken yolcular ise yaralandı.