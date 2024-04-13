22 yaşındaki kadın eşi tarafından öldürüldü

Çift arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Berşan Aksak, eşini üç ayrı yerinden vurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi, ancak genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Berşan Aksak, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kimlik tespitinde, şüphelinin daha önce 5 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu trajik olay, şiddetin sonuçlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.