22 yaşındaki kadın eşi tarafından öldürüldü

Kaynak: İHA
22 yaşındaki kadın eşi tarafından öldürüldü
Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir parkta, boşanma aşamasındaki 22 yaşındaki Petek Aksak, eşi Berşan Aksak tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Çift arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Berşan Aksak, eşini üç ayrı yerinden vurdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi, ancak genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Berşan Aksak, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kimlik tespitinde, şüphelinin daha önce 5 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Ceset, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu trajik olay, şiddetin sonuçlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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