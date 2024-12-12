Samanyolu’na benzeyen yeni bir galaksi bulundu

Wellesley College liderliğindeki astronom ekibinin yaptığı yeni keşif, bir galaksinin oluşumunun ilk aşamalarını gösteriyor. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen fotoğraflarda, farklı zamanlarda oluşmuş 10 farklı yıldız kümesi olan, parlak ve hareketsiz bir galaksi yer alıyor. Bu galaksi, tıpkı kendi Samanyolu’muz gibi, yaklaşık 600 milyon yıl önce, Büyük Patlama'dan sonra oluşmaya başladı.

Bu keşif, Wellesley College astronomlarından Lamiya Mowla'nın da aralarında bulunduğu bir ekip tarafından yapılan araştırma sayesinde gündeme geldi. Mowla, "Bu fotoğraflar, kendi galaksimizin oluşum sürecini daha iyi anlamamıza olanak sağlıyor," dedi. Ayrıca, "Galaksinin kütlesi, Samanyolu’muzun aynı evrelerdeki kütlesine oldukça benziyor. Diğer galaksiler bu dönemde daha büyük kütlelere sahipken, bu benzerlik önemli bir buluş," ifadelerini kullandı.

"Firefly Sparkle" adı verilen bu yeni galaksi, çok sayıda farklı yıldız oluşum aşamasını bir arada barındırıyor ve çok küçük bir alanda gerçekleşiyor. Mowla, "Galaksi, evrenin bu kadar erken bir döneminde var olan ve bu kadar fazla farklı bileşeni içeren bir galaksiyi çözümleyebilmemiz beni şaşırttı. Elde ettiğimiz fotoğraflar, bize sadece bilimsel veriler sunmakla kalmayacak, uzun yıllar boyunca bu galaksiyi inceleyip daha fazla bilgi edinmemize de olanak tanıyacak," diyerek heyecanını dile getirdi.

Yeni keşfin en önemli özelliklerinden biri, Samanyolu gibi genç bir galaksinin oluşumunu gözler önüne sermesi. Mowla, "Bu galaksinin ilk aşamalarında, sadece 600 milyon yaşındaki bir evrende oluşmaya başlamış bir Samanyolu'na benzediğini görmek benzersiz bir deneyim," dedi. Erken evrende galaksi ve yıldız kümelerinin nasıl şekillendiğini anlamak, evrenin ilk dönemlerine dair çok önemli ipuçları sunuyor.

EVRENİN ERKEN DÖNEMLERİNE IŞIK TUTUYOR

Mowla ve projenin diğer lideri Kartheik Iyer, Columbia Üniversitesi’nde bir NASA Hubble Fellow’ı olarak birlikte çalıştılar. Mowla, aynı zamanda Wellesley College’da fizik ve astronomi alanında yardımcı doçent olarak görev yapıyor. 2013 yılında Wellesley College’dan mezun olan Mowla, bu projenin sonuçlarının, evrenin erken dönemlerini daha iyi anlamak için büyük bir adım olduğunu belirtti.

Bu yeni keşif, sadece astronomi dünyasında değil, aynı zamanda evrenin nasıl şekillendiğine dair anlayışımızda da devrim niteliği taşıyor. "Firefly Sparkle" galaksisi, evrenin daha genç olduğu dönemde galaksi oluşumunun nasıl bir süreç olduğunu anlamamıza yardımcı olacak ve bu galaksi, astronomların uzun yıllar boyunca inceleyeceği bir odak noktası olacak.

Wellesley College ve NASA'nın işbirliğiyle elde edilen bu benzersiz görüntüler, astronomlara, evrenin ilk dönemleri hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sunuyor. Bu keşif, yıldızlar ve galaksilerin nasıl evrimleştiğini anlamak için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.