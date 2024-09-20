23 ilde IŞİD operasyonu. 100'e yakın şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından 23 ilde düzenlenen Gürz-15 operasyonunun detaylarını duyurdu. Gürz-15 adı verilen ve 23 ilde yapılan operasyon sonucunda 88 IŞİD üyesi şüphelisi yakalandı. EGM İstihbarat Başkanlığı ve TEM koordinesinde yapılan operasyon; Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da düzenlendi.

Yerlikaya operasyonları icra eden personelleri tebrik etti.