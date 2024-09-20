23 ilde IŞİD operasyonu. 100'e yakın şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
23 ilde IŞİD operasyonu. 100'e yakın şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 23 ilde düzenlenen IŞİD operasyonunda 88 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından 23 ilde düzenlenen Gürz-15 operasyonunun detaylarını duyurdu. Gürz-15 adı verilen ve 23 ilde yapılan operasyon sonucunda 88 IŞİD üyesi şüphelisi yakalandı. EGM İstihbarat Başkanlığı ve TEM koordinesinde yapılan operasyon; Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da düzenlendi.

Yerlikaya operasyonları icra eden personelleri tebrik etti.

Son Haberler
Dünyanın en güçlü pasaportunun hangi ülkede olduğu belli oldu. Türkiye 93. sırada
Dünyanın en güçlü pasaportunun hangi ülkede olduğu belli oldu. Türkiye 93. sırada
Kayseri'de 20 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
20 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
KPSS Önlisans sonuçları açıklandı
KPSS Önlisans sonuçları açıklandı
Sıklıkla çay ve kahve içenlerle müjde! Ezber bozan araştırma yayınladı
Sıklıkla çay ve kahve içenlerle müjde! Ezber bozan araştırma yayınladı