23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta kutlanacak

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, anıta çelenk bırakacak, ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Devlet erkânı daha sonra Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de olacak.

Ankara’da saat 10.00’da ise Birinci Meclis binasında tören gerçekleştirilecek. TBMM Genel Kurulu da 23 Nisan için özel oturumla toplanacak.

23 Nisan kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), deprem ve yaşanan kayıplar nedeniyle çocuk etkinlikleri dışında başka bir programa yer vermeyecek. Gençlik Parkı’nda dün başlayan “Çocuk Festivali”, bugün de devam edecek. Saat 12.00’de başlayacak festival kapsamında bu yıl ilk kez “Geleceğe Koşuyoruz” sloganıyla çocuk maratonu da düzenlenecek. Maraton, saat 10.00- 17.00 arasında Ankara Millet Bahçesi’nde yapılacak.

Adana’daki 23 Nisan etkinlikleri 15.00’te başlayacak. Merkez Park’ta gerçekleştirilecek şenlikler kapsamında çocuk tiyatrosu, uçurtma şenliği, oyun parkurları, bando, geleneksel oyunlar ve yüz boyama gibi pek çok aktivite yapılacak.

Seyhan Belediyesi, çocuklar için Seyhan Çocuk Şenliği düzenleyecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Yaşar Kemal Kültür Merkezi önü Seyhan Sanat Meydanı’nda 13.00’de başlayacak eğlenceli etkinliklerle çocuklar keyifli zaman geçirecek.

Mersin ve Tarsus’ta da 23 Nisan dopdolu bir program ile geçirilecek. Babil Kavşağı ve Galatasaray Meydanı’nda sabah saatlerinde başlayacak etkinlikler gün boyu konserler, dans gösterileri, atölyeler ile sürdürülecek.

Trabzon Uzunköprü’deki Cumhuriyet Park’ta şenlikler yapılacak. Tamamı ücretsiz olacak etkinliklerde tüm çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşayacak. 15.00’te başlayacak etkinliklerde resim ve yüz boyama etkinlikleri, kostümlü animasyon ekipleri, eğlenceli yarışmalar yer alacak.

TBMM 103. YIL ÖNCE AÇILDI

Düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 103 yıl önce 23 Nisan'da açıldı. TBMM’nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi oldu.

TBMM, açıldığından bu yana milli iradenin yansımasının simgesi oldu. TBMM'nin ilk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1920 tarihinde Meclisin 4. toplantı yılının açılışında da bunun önemine dikkati çekti.

Atatürk'ün sözleri tutanaklara şöyle yansıdı:

"Hep birlikte bakışlarımızı, vicdanımızın merkezi olan millete dikelim. Orada erdemin, vefa ve içten bağlılığın, yenileme arzusunun, egemenlik aşkının ve geleceğin sönmeyen ateşi yanmaktadır. Bu kutsal ateş, kendi içindeki bilgisizlik ve karanlığı yakacak ve bağımsızlığımızın önüne dikilecek olan bütün engelleri yıkacaktır. Efendiler, millet önünde, onun hak ettiği bağımsızlığın önünde, onun layık olduğu gelişme ve yenileme arzusu önünde, her kuvvet ancak milletin irade ve amaçlarına uymak şartıyla yaşayabilir. Milletin irade ve amaçlarına uymayanların talihi hüsrandır, çökmedir.''