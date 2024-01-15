23 özel hastaneye havadan para yağıyor. 100 bin çalışan özel hastanelere mahkum oldu

Havacılık sektöründe çalışan ve aralarında pilot, hostes, kabin memuru ve teknisyenlerin de olduğu yaklaşık 100 bin kişinin yılda en az bir defa Havacılık Tıp Merkezlerine giderek sağlık raporu almaları gerekiyor.

Konuyla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yetkilendirilen 23 Havacılık Tıp Merkezi’nin tamamının özel hastane olması ise dikkat çekiyor. Sektör çalışanlarının sağlık raporu almak için ya da muayene olmak için 5 bin ile 15 lira arasında değişen ücretler ödemeleri gerekiyor.

Sektörde sağlık raporu alması gereken çalışan sayısı 100 bin olarak tahmin edilirken, yıllık asgari 1 milyarlık para 23 özel hastane arasında paylaşılıyor.

“SEKTÖR ÖZEL HASTANELERE TESLİM EDİLMİŞ”

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, havacılık sektöründe özel hastanelere büyük rant sağlayan durumu soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Yetkili Havacılık Tıp Merkezleri’nde uzmanlığını almış uçuş tabipleri çalışması gerekirken pratisyen hekimlerin görevlendirildiğine dair iddiaların da olduğunu dile getiren Tahtasız, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün hangi yetkili hastanede kaç uzman uçuş tabibi çalıştırıldığını denetlemesi gerektiğini vurguladı.

Tahtasız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması için şu soruları sordu:

1- Günümüz itibarıyla Türkiye genelinde Havacılık sağlık raporu vermeye yetkili kaç kurum vardır? Bu kurumların kaçı özel kaçı devletindir?

2- Havacılık sağlık raporu vermeye yetkili kurumlar hangi şehirde kaç adettir? Günümüz itibarıyla rapor ücretleri ne kadardır?

3- Sağlık raporu vermeye yetkilendirilmiş kurumların seçimi hangi kriterlere göre yapılmaktadır?

4- 2023 yılında ortalama kaç kişi sağlık raporu almıştır?

5- TUS’u olmayan doktorlara, uzman , uçuş tabibi ünvanı vermek uluslararası kurallara uygun mudur? Bu şekilde TUS belgesi olmayan kaç doktor vardır?

6- Yılda binlerce kişiye şart getirilen sağlık sertifikası alımında sağlık sigortalarının devre dışı bırakılması hangi gerekçeyle yapılmıştır?

7- 10 bin liradan başlayan ve uçuş personelin, hava trafik personelinin alması gereken bu sertifika veya raporda dönen yüz milyonlarca liralık rant için yeni düzenleme yapılacak mıdır?

8- Havacılık Sağlık raporu ( AeMC) alamayacağı ilk andan itibaren belli olan adaylarında bilerek muayenelerinin yapıldığı ve olumsuz rapor verildiği doğru mudur?

9- Bu şekilde kaç kişi muayeneye sokulup ciddi rantlar elde edilmiştir? Bu hastaneler ve doktorlar hakkında işlem yapılmış mıdır?