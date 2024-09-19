23 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi yakalandı

Kaynak: DHA
23 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi yakalandı

İZMİR'de, "Cinsel saldırı" suçundan 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.A

İzmir'de hakkında "Cinsel saldırı" suçundan dolayı 23 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince; uyuşturucu madde kullanmak, yaralama ve cinsel saldırı suçundan kaydı bulunan cezaevi firarisi A.İ.'yi Buca ilçesinde yakalandı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, A.İ.'nin cinsel saldırı suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.İ.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği bilgisi edinildi.

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