23 yıllık evliliklerini bitiren Aslı Şen ile Metin Şen'den flaş karar. Boşanma protokolündeki detaylar ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Cemiyetin ünlü çifti Aslı Gümüşel ve Metin Şen’in önceki gün tek celsede boşanması, sosyeteye bomba gibi düştü. İki oğlu olan çift, 23 yıllık evliliklerini, Beykoz Adliyesi’nde görülen 15 dakikalık bir duruşmayla bitirdi.

İkili, yaptıkları basın açıklamasında evliliklerini, yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak medeni şekilde noktaladıklarını söyledi. Dostça yollarını ayırdıklarını söyleyen Metin Şen ve Aslı Gümüşel, evlatları için arkadaşlıklarının devam edeceğini de belirtti. Çift, anlaşmalı boşanarak dostluklarının zarar görmesini istememiş.

Çift, yaptıkları boşanma protokolüne göre birbirinden herhangi bir taşınmaz istemedi. Onun yerine her ikisi de tüm mal varlıklarını oğulları Berke ve Batu’nun üzerine yaptı. Metin Şen, eski eşine her ay 15 bin dolar nafaka ödemeyi kabul etti.

Boşanan çift Etiler’deki evlerinde yaza kadar birlikte yaşayacak. Yaz tatili sonrası ikili, evlerini ayırarak, hayatlarına bekar birer anne-baba olarak devam edecek.

Kaynak snopmagazin