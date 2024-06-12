232 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
232 kaçak yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde son bir ay içinde yapılan çalışmalarda 232 düzensiz göçmen yakalandı ve 3 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla yapılan operasyonlarda, toplamda 232 kaçak yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şahıs hakkında adli işlem yapılırken şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 bot ve botlara ait motor, 3 cep telefonu ve 20 litre benzin ele geçirilirken yakalanan kaçaklar, Aydın İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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