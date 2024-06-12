Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla yapılan operasyonlarda, toplamda 232 kaçak yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 şahıs hakkında adli işlem yapılırken şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1’i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 bot ve botlara ait motor, 3 cep telefonu ve 20 litre benzin ele geçirilirken yakalanan kaçaklar, Aydın İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.