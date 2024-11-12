23andMe iş gücünde azalmaya gidiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
23andMe iş gücünde azalmaya gidiyor

Genetik test şirketi 23andMe, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle iş gücünün %40'ını azaltacak ve tedavi geliştirme çalışmalarını durduracak. Son yıllarda güvenlik ihlalleri ve hızla düşen hisse fiyatlarıyla sarsılan şirketin geleceği belirsiz.

Genetik test ve köken araştırma sektörünün devlerinden biri olarak bilinen 23andMe, mali sıkıntılarla mücadele ederken iş gücünde %40 oranında bir azaltmaya giderek yaklaşık 200 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Aynı zamanda, daha önce üzerinde çalıştığı tedavi geliştirme projelerini durdurma kararı aldı. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Anne Wojcicki, şirketi uzun vadede ayakta tutabilmek için bu zor kararları aldıklarını belirtti. Yeniden yapılanma çerçevesinde, şirketin 12 milyon dolarlık tek seferlik bir maliyeti göze alarak yıllık 35 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.

23andMe’nin son yıllardaki en büyük darbelerinden biri de kullanıcı verilerinin çalındığı siber saldırı oldu. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında, yaklaşık 6,9 milyon kullanıcının bazı özel bilgilerine erişim sağlandığı açıklandı. Çalınan veriler arasında aile ağaçları, doğum yılları ve coğrafi konumlar bulunurken, genetik verilerin güvenli olduğu belirtildi. Bu ihlalin ardından İngiltere ve Kanada’da veri güvenliği kurumları 23andMe hakkında soruşturma başlattı.

Şirketin hisse fiyatları bu yıl %70 oranında düşerek yatırımcı güvenini sarsmış durumda. Eylül ayında, şirket yönetim kurulundaki sekiz üyeden yedisi Wojcicki'den gelen satın alma teklifinden memnun kalmayarak görevlerinden ayrıldı. Bu gelişmeler, şirketin geleceği konusunda belirsizliği artırıyor ve sektör içindeki konumunu sorgulatıyor.

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