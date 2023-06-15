İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin ilk grup toplantısında Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde il sayısının 100'e çıkarılması durumundan söz etmişti. İl olmayı bekleyen ilçeler listesi belli oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim süreci sonrası yeni yasama dönemindeki partisinin ilk grup toplantısında il sayısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER
Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.
Polatlı, Ankara
Yüksekova, Hakkari
Kahta, Adıyaman
Midyat, Mardin
Siverek, Şanlıurfa
Ergani, Diyarbakır
Cizre, Şırnak
Nazilli, Aydın
Edremit, Balıkesir
Alanya, Antalya
Manavgat, Antalya
Lüleburgaz, Kırklareli
Bandırma, Balıkesir
İskenderun, Hatay
İnegöl, Bursa
Ünye, Ordu
Kozan, Adana
Fethiye, Muğla
Erciş, Van
Tarsus, Mersin
Akhisar, Manisa
Çorlu, Tekirdağ
Ereğli, Konya
Elbistan, Kahramanmaraş