İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin ilk grup toplantısında Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde il sayısının 100'e çıkarılması durumundan söz etmişti. İl olmayı bekleyen ilçeler listesi belli oldu.

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 1
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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 2

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim süreci sonrası yeni yasama dönemindeki partisinin ilk grup toplantısında il sayısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 3

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim süreci sonrası yeni yasama dönemindeki partisinin ilk grup toplantısında il sayısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER

Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 4

Polatlı, Ankara

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 5

Yüksekova, Hakkari

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 6

Kahta, Adıyaman

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 7

Midyat, Mardin

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 8

Siverek, Şanlıurfa

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 9

Ergani, Diyarbakır

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 10

Cizre, Şırnak

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 11

Nazilli, Aydın

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 12

Edremit, Balıkesir

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 13

Alanya, Antalya

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 14

Manavgat, Antalya

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 15

Lüleburgaz, Kırklareli

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 16

Bandırma, Balıkesir

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 17

İskenderun, Hatay

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 18

İnegöl, Bursa

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 19

Ünye, Ordu

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 20

Kozan, Adana

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 21

Fethiye, Muğla

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 22

Erciş, Van

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 23

Tarsus, Mersin

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 24

Akhisar, Manisa

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 25

Çorlu, Tekirdağ

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 26

Ereğli, Konya

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İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti 27

Elbistan, Kahramanmaraş

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