İşte il olma hayali kuran ilçeler. Bahçeli'nin açıklaması sonrası gündeme gelmişti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim süreci sonrası yeni yasama dönemindeki partisinin ilk grup toplantısında il sayısıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER

Türkiye'de bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterlerle il olmaya en yakın ilçeler sıralandı.