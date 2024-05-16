Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü

Akşam saatlerinde başlayan yağışlar, Kızyusuflu, Karakütük ve Karatepe köylerini olumsuz etkiledi.
Karakütük köy yolundaki bir köprünün çökmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kızyusuflu köy yoluna düşen ağaçlar, elektrik kesintilerine neden oldu.
Ayrıca, yağışlar tarım arazileri ve meyve bahçelerinde de hasara sebep oldu.
Evleri ve bahçeleri sular altında kalan vatandaşlar, çok yağmur yağdığında hep aynı manzara ile karşılaştıklarını belirterek, yetkililerin buna bir çare bulmasını istediklerini söylediler.