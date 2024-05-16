Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü

Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü
Kaynak: AA / İHA
Osmaniye’nin Kadirli bölgesinde yaşanan şiddetli yağmur ve dolu, köy yollarında hasara yol açtı. Yıkılan ağaçlar elektrik hatlarını devirdi ve tarım alanları zarar gördü.
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Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü 1

Akşam saatlerinde başlayan yağışlar, Kızyusuflu, Karakütük ve Karatepe köylerini olumsuz etkiledi.

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Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü 2

Karakütük köy yolundaki bir köprünün çökmesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.

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Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü 3

Kızyusuflu köy yoluna düşen ağaçlar, elektrik kesintilerine neden oldu.

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Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü 4

Ayrıca, yağışlar tarım arazileri ve meyve bahçelerinde de hasara sebep oldu.

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Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü 5

Evleri ve bahçeleri sular altında kalan vatandaşlar, çok yağmur yağdığında hep aynı manzara ile karşılaştıklarını belirterek, yetkililerin buna bir çare bulmasını istediklerini söylediler.

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Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü 6
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Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü 7
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Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü 8
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Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü 9
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Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü 10
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Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü 11
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Osmaniye'de sağanak ve dolu vurdu! Evler ve tarım alanları zarar gördü 12
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