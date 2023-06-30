Bahçeli’nin önerisine Lütfü Savaş’tan sert çıkış ‘Kimler Hatay’ı bölmeye kalkıyorsa…’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye'yi 100 il, 1000 ilçe yapalım" önerisi birçok ilçede sevinç yaratmıştı.

Bahçeli’nin önerisine Lütfü Savaş’tan sert çıkış ‘Kimler Hatay’ı bölmeye kalkıyorsa…’

İl olma hayali kuran pek çok ilçe yeni idari düzenlemeye hazırlanırken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan ilginç bir değerlendirme geldi.

Bahçeli'nin bayram öncesi grup toplantısında dile getirdiği '100 il, 1000 ilçe' teklifi siyasetin gündemine oturmuş, il olma şansı bulunan birçok ilçede coşku yaşanmıştı.

'SURİYELİLERE DİKKAT'

Türkiye'nin büyük ilçelerinden biri olan ve depremde büyük zarar gören İskenderun da il olabilecek ilçeler arasında sayılmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bu konuda görüşlerini paylaştı. İskenderun'un il olma olasılığı hakkında konuşan Savaş, bölgedeki Suriyeli nüfusuna ve vergi gelirlerine dikkat çekti.

"ÇOK BÜYÜK RİSK VAR"

Hatay'da depremden sonra nüfusun üçte birinin kent dışına çıktığını belirten Savaş, Suriyelilerle Hataylıların nüfusunun eşitlendiğini, şu anki doğum oranlarıyla on yıl içinde nüfus olarak geri düşüleceğini vurguladı.

Savaş, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Şimdi siz Hatay’ı; Antakya ve İskenderun olarak ikiye bölerseniz; biri ekonomik biri de demografik yapının değişmesi olmak üzere iki handikap oluşur. Vergilerin yüzde 75-80’i İskenderun’dan veriliyor. Çünkü orada 13 tane liman var, büyük fabrikalar var, iki OSB var, demir-çelik ve filtre sektörü var. Diğer tarafta bir OSB var. Onun dışında daha çok tarımla uğraşılan bir bölge. Tarımda insanlarımızın geldiği durum ortada. Ekonomik uçurum çok fazla olacak. Hem ekonomik olarak bir tarafı çok aşağı çekiyorsunuz hem de Hatay’ın demografik yapısının Hataylılar aleyhine gelişmesine neden oluyorsunuz. Bunun ikisi de çok büyük tehlike arz ediyor.

"HATAY'IN BÖLÜNMESİNE KARŞI ÇIKARIZ"

Burada Suriye’de yaptıkları gibi kargaşa çıkartmaya kalkışabilirler. Yıllardır Hatay’ı başka sınırlar içinde göstermeye çalışıyorlar. Hatay Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kalesidir. Akdeniz'deki enerji transferi ve teröre karşı mücadele açısından Hatay’ın önemi ortadadır. Eğer milli bir dava ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütünlüğünü ilgilendiren bir hadise varsa biz Hatay’ın bölünmesine karşı çıkarız. Şehitlerimizin bizim üzerimizdeki hakkı çok büyüktür. Kimler bilmeyerek veya bilerek Hatay’ı bölmeye kalkıyorsa, geçmişteki şehitlerimizin bizim üzerimizdeki hakkını inkar ediyor ve gelecek nesillerimizi tehlikeye atıyor demektir. ”

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