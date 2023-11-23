24 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 24 milyon 300 bin TL’lik sahte tıbbi malzeme ele geçirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
24 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak biçimde kaçak olarak üretilmiş tıbbi ürünleri satan kişilere karşı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Polis ekipleri, Ankara Yenimahalle ilçesinde merdiven altı olarak tabir edilen, halk sağlığını hiçe sayarak faaliyet gösteren ve yasa dışı tıbbi malzeme temin edildiği tespit ettikleri adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

122 BİN 752 ADET ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 120 bin adet kompozit diş, bin adet diş arası dolgu malzemesi, bin adet diş dolgu aparatı, 250 adet yumuşak damar akriliği, 200 adet diş pastası, 150 adet soğuk tamir kiti, 150 adet diş dolgu malzemesi, 2 kg metal diş dolgu malzemesi olmak üzere 122 bin 752 adet ürün ele geçirildi.

ÜRÜNLERİN MADDİ DEĞERİ 24 MİLYON 300 BİN TL

Operasyon esnasında 4 şüpheli kişi yakalanarak haklarında 5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile TCK 187 kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyon sonucunda ele geçirilen ürünlerin maddi değerinin yaklaşık olarak 24 milyon 300 bin TL olduğu tespit edildi.

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