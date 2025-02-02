24 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Rafet El Roman'dan çapkınlık itirafı

Kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile aşkıyla çok konuşulan Rafet El Roman'dan ayrılık açıklaması geldi. Rafet El Roman 14 Şubat'ı yalnız ve sahneden geçireceğini söyledi.

Nişantaşı’nda gazetecilere yakalanan Rafet El Roman'dan bir de çapkınlık itirafı geldi.

"ARTIK KEYİF ADAMI OLDUM"

Yasemin Gergeç ile ayrıldığını duyuran Rafet El Roman "Üzgün değilim ama tuhaf. Ben de isterdim sevdiğim kadına sürpriz yapıp hediye almak. Ama çok derin aşık olup tutkuyla bağlanmak da istemiyorum. Artık keyif adamı oldum” diye konuştu.

Aşta limitinin dolduğunu söyleyen Rafet El Roman, evliliğe karşı olmadığını ancak flört etmeyi sevdiğini söyledi.

Snob Magazin'in haberine göre, artık aşk acısı çekmek istemediğini dile getiren Rafet El Roman, “Çok derin âşık olmak istemiyorum. Tutkuyla kimseye bağlı olmak istemiyorum. Artık keyif adamı oldum. Partnerimle her şeyi yaşayabiliriz ama böyle tutkulu, bağımlı, takıntılı olmak istemiyorum" dedi.

"ÇAPKINLIĞIM VARDIR"

“Hala çapkınlık yapıyor musunuz?” şeklindeki soruya yanıt veren Rafet El Roman “Çapkınlığım vardır, hala flört etmeye severim. Sosyal medya en güzel platform. İnsanların birbiriyle tanışması için. Yazdıklarım da oluyor yazanlar da oluyor." diye konuştu.